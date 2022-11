Corpo de idoso é encontrado dentro de saco plástico, principais suspeitas eram cuidadoras

Corpo de idoso é encontrado dentro de saco plástico, onde principais suspeitas eram suas cuidadoras.

Corpo de Donizete Rosa, de 60 anos, natural de Gália (SP), foi encontrado na quarta-feira (9), no centro de Marília (SP). Dupla nega o crime, mas teve a prisão temporária decretada.

As duas cuidadoras suspeitas de matar o idoso encontrado com sinais de tortura dentro de sacos plásticos acionaram a Polícia Militar para ir ao local, após alegarem terem sido vítimas de um suposto roubo. O corpo da vítima foi encontrado no centro de Marília (SP) na quarta-feira (9), e as mulheres tiveram as prisões temporárias decretadas por 30 dias na quinta-feira (10).

O delegado Luís Marcelo, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), confirmou que, quando a PM chegou ao local onde o corpo de Donizete Rosa, de 60 anos, natural de Gália (SP), foi encontrado, a equipe suspeitou das duas mulheres e as encaminhou à delegacia.

As suspeitas foram detidas pela Polícia Militar no começo da manhã de quinta-feira e, a princípio, negaram o crime. No entanto, uma câmera de segurança no centro de Marília registrou as duas arrastando o saco com o corpo (assista acima).

Segundo a Polícia Civil, as imagens mostram ainda as suspeitas chegando ao prédio em um carro no período noturno, mas o motorista se recusa a colocar o saco no veículo, o que pode explicar o corpo abandonado em plena região central. O motorista foi intimado para prestar depoimento, mas está em São Paulo (SP).

Durante as investigações, os policiais da DIG também constataram que havia saques recentes da conta do idoso, no valor de R$ 25 mil.

Para a polícia, o idoso foi morto dentro de um apartamento em um prédio que fica a cerca de 20 metros do local onde o corpo foi encontrado. Segundo o delegado, a dupla atuava como cuidadora do idoso e morava com ele havia cerca de um ano.

No local, após a perícia, a polícia encontrou vestígios de sangue. Já com as suspeitas, que são irmãs vindas de Minas Gerais, foram encontrados materiais que estavam envoltos no corpo, como fitas, que indicam o possível envolvimento no crime.

A causa da morte do idoso ainda não foi divulgada. Há suspeitas de que a vítima morreu há aproximadamente 10 dias. Um exame toxicológico foi solicitado. A motivação do crime também é investigada.

Fonte: G1 Folha de São Paulo