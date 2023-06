Comitiva de Redenção coordenada pelo prefeito Marcelo Borges tem semana produtiva em Brasília

No início do corrente ano, o prefeito de Redenção, Marcelo Borges (PSD) protocolou no ministério das cidades um pedido para construção de 700 unidades habitacionais. Nesta quinta-feira (15) durante audiência com o ministro Helder Filho, o prefeito aproveitou para reforçar o pedido e também apresentar novas demandas na área de infraestrutura, especificamente pavimentação de ruas.

Acompanhado pelo vereador Leandro Onofre, secretária de saúde Agueda Cleide e pelo secretário de governo e gestão Manoel Marinho, o prefeito Marcelo Borges expôs a necessidade de investimentos em pavimentação de ruas em Redenção. O crescimento populacional e do mercado local justifica a importância de melhorar o aspecto urbanístico da principal cidade da região Araguaia.

A comitiva de Redenção entregou ao ministro, a solicitação de recursos e documentos que detalham a real situação de Redenção em relação à falta de asfalto, como também quanto ao déficit habitacional. O pleito foi recebido pelo Ministro e repassado para a equipe técnica que definirá os investimentos.

A comitiva de Redenção liderada pelo prefeito Marcelo, recebeu o apoio do deputado federal Antônio Doido (MDB) e através dele foi possível outra importante audiência, com o ministro da integração e do desenvolvimento Regional, Waldez Góes – ocasião em que também foram feitos os mesmos pedidos de investimentos em infraestrutura urbanística. Os representantes de Redenção também foram recebidos pelo deputado federal Joaquim Passarinho (PSD) onde receberam o apoio técnico para buscar celeridade nas tramitações junto aos ministérios.

O prefeito Marcelo e comitiva também estiveram no Ministério da Saúde, onde trataram da aquisição de recursos para a manutenção do piso salarial da enfermagem e financiamentos dos programas de saúde.

Os representantes de Redenção avaliaram como positiva a agenda na capital nacional, o prefeito Marcelo Borges assegurou que a aproximação dos ministérios resultam parcerias que vão render muitos frutos para a população de Redenção. O vereador Leandro Onofre representou o Poder Legislativo dando mais força para a equipe, Leandro garante que o apoio dos vereadores é fundamental para o prefeito possa conseguir o melhor para Redenção. (A Notícia Portal / da redação)