REDENÇÃO: Cavalo morre durante cavalgada. Sindicato Rural se manifesta sobre ocorrido.

Neste domingo (4) ocorreu a tradicional Cavalgada Ruralista em Redenção, no sul do Pará. Infelizmente essa festa foi marcada por uma tragédia, pois, um cavalo morreu durante o percurso, isso causou muita indignação na população e houve várias manifestações nas redes sociais.

“A cavalgada começa em um horário muito desagradável, 9, 10 horas da manhã. O calor é insuportável. Uma total falta de respeito não só aos animais, mas, também a população que vai lá assistir” – Disse o Youtuber Wiris Viana em seu Instagram

A página Redencenses Protetores postou vídeos e fotos mostrando algumas negligências durante a cavalgada. Alguns seguidores comentaram: “Tinha um rapaz puxando o animal pelo pescoço com uma corda enquanto o outro estava bêbado em cima na maior brutalidade”, ”Eu vi uma carroça, acho que com sete adultos e um cavalo de porte pequeno puxando, coitado. Ele estava com a traseira baixa de tanta força e peso”.

O Sindicato Rural de Redenção postou uma nota lamentando o ocorrido e disse estar comprometido com os esclarecimentos do fato.

Sindicato Rural de Redenção no Instagram: “NOTA DE ESCLARECIMENTO O Sindicato Rural de Redenção, Bannach, Cumaru do Norte e Pau D’Arco (SRR), diante da notícia do óbito de um equino…”

A redação do A Notícia Portal entrou em contato com Sivaldo Coimbra, coordenador da comissão organizadora da cavalgada e ele disse que já foi apurado que o cavalo que veio a óbito não sofreu agressões físicas, seu montador não estava alcoolizado e o animal sofreu um mal súbito.

Sivaldo diz que durante o percurso, haviam 20 bebedouros para que os animais se hidratassem, foi passado para as comitivas regulamentos para preservar o bem-estar dos animais e voluntários da comissão organizadora estavam fiscalizando. “Todo ano nós nos reunimos para discutir melhorias para a cavalgada. Essa situação é Imprevisível, o animal sofreu um mal súbito e inclusive seu dono está desolado” disse o coordenador.

Quando questionado sobre o horário, Sivaldo disse que é sempre um ponto que o Sindicato bate muito em cima. O horário marcado para início da cavalgada é 8h da manhã, mas sempre atrasa. Ele falou que esse ano já conseguiram começar mais cedo que o ano passado e o objetivo é que no próximo ano, o evento seja mais pontual. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)