Copa Extremo Sul do Pará de Seleções: 2ª rodada tem goleadas e equilíbrio na tabela

Outros resultados da rodada:

• Redenção 2 x 1 Santa Maria das Barreiras

• Floresta 2 x 0 Pau D’Arco

• Água Azul 0 x 2 Rio Maria

• Cumaru 2 x 2 Bannach

• Santana 0 x 1 Conceição do Araguaia

• Sapucaia 0 x 2 Xinguara

A última rodada da fase classificatória acontece no próximo domingo, dia 9, com os seguintes confrontos:

Santa Maria das Barreiras x Conceição do Araguaia,

Redenção x Santana do Araguaia,

Pau D’Arco x Bannach,

Floresta do Araguaia x Cumaru,

Sapucaia x Água Azul,

Tucumã x Krimei,

Rio Maria x Xinguara

e São Félix do Xingu x Bom Krainoro.

Classificação parcial:

1º Tucumã – 6 pontos

2º Xinguara – 6 pontos

3º Floresta – 4 pontos

4º Rio Maria – 4 pontos

5º Cumaru – 4 pontos

6º Redenção – 4 pontos

7º Conceição do Araguaia – 4 pontos

8º São Félix – 3 pontos

9º Santana do Araguaia – 3 pontos

10º Bannach – 2 pontos

11º Sapucaia – 1 ponto

12º Pau D’Arco – 0

13º Santa Maria das Barreiras – 0

14º Água Azul – 0

A competição segue acirrada e promete grandes jogos na rodada decisiva do próximo fim de semana. (Roney Braga A Notícia Portal com informações de Otávio Araújo e Elizeu Alves)