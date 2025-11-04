Copa Extremo Sul do Pará de Seleções: 2ª rodada tem goleadas e equilíbrio na tabela

Outros resultados da rodada:
• Redenção 2 x 1 Santa Maria das Barreiras
• Floresta 2 x 0 Pau D’Arco
• Água Azul 0 x 2 Rio Maria
• Cumaru 2 x 2 Bannach
• Santana 0 x 1 Conceição do Araguaia
• Sapucaia 0 x 2 Xinguara
A última rodada da fase classificatória acontece no próximo domingo, dia 9, com os seguintes confrontos:
Santa Maria das Barreiras x Conceição do Araguaia,
Redenção x Santana do Araguaia,
Pau D’Arco x Bannach,
Floresta do Araguaia x Cumaru,
Sapucaia x Água Azul,
Tucumã x Krimei,
Rio Maria x Xinguara
e São Félix do Xingu x Bom Krainoro.
Classificação parcial:
1º Tucumã – 6 pontos
2º Xinguara – 6 pontos
3º Floresta – 4 pontos
4º Rio Maria – 4 pontos
5º Cumaru – 4 pontos
6º Redenção – 4 pontos
7º Conceição do Araguaia – 4 pontos
8º São Félix – 3 pontos
9º Santana do Araguaia – 3 pontos
10º Bannach – 2 pontos
11º Sapucaia – 1 ponto
12º Pau D’Arco – 0
13º Santa Maria das Barreiras – 0
14º Água Azul – 0
A competição segue acirrada e promete grandes jogos na rodada decisiva do próximo fim de semana. (Roney Braga A Notícia Portal com informações de Otávio Araújo e Elizeu Alves)