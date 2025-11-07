PF deflagra a Operação Serrinha de combate ao garimpo ilegal no Pará

Ação desativa dois garimpos em São Félix do Xingu e apreende maquinários e aparelhos usados nas atividades ilícitas. A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (7/11), a Operação Serrinha, com o objetivo de combater a extração ilegal de minérios e o comércio clandestino de ouro e cassiterita no estado do Pará.

Durante a ação, dois garimpos ilegais foram desativados no município de São Félix do Xingu (PA). Os policiais federais apreenderam três escavadeiras e diversos aparelhos eletrônicos. Em um dos locais fiscalizados, foi constatada uma produção mensal estimada em seis toneladas de cassiterita, minério de elevado valor comercial.

A extração e o comércio irregulares de minérios geram sérios impactos ambientais, como o assoreamento de rios, a contaminação do solo e da água por substâncias tóxicas, além de causar significativos prejuízos ao patrimônio da União.

As investigações terão continuidade a partir da análise do material apreendido, com o objetivo de aprofundar a apuração e identificar os responsáveis pelas atividades ilícitas. (A Notícia Portal com informações da Comunicação Social da Polícia Federal em Redenção/PA/ Fotos: Divulgação)