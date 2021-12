Equatorial Pará vai trocar 60 geladeiras em Redenção

Os moradores do município de Redenção poderão se cadastrar para concorrer a geladeiras novas e mais eficientes no projeto E+ Geladeira Nova, da Equatorial Energia Pará. O período de cadastro se encerra na quinta-feira (16), sendo que neste dia serão divulgados os nomes dos ganhadores e, na sexta-feira (17), os eletrodomésticos serão substituídos.

A Coordenadora do programa E+ Comunidade da distribuidora, Elitania Almeida, destaca os benefícios desse projeto nas comunidades. “O E+ Geladeira Nova surgiu com a proposta de oferecer às famílias a oportunidade de trocar sua geladeira usada de alto consumo por um modelo novo e muito mais econômico. Por ser um eletrodoméstico que fica ligado 24 horas, contribuímos com a otimização de energia”, explica.

Para participar, o cliente precisa estar cadastrado no programa Tarifa Social, estar em dia com a conta de energia, ter uma geladeira antiga, porém, em funcionamento para trocar, e comparecer a Praça da Bíblia – Avenida José Carrion, Núcleo Urbano – munido de RG, CPF e talão de energia, dos dias 14 a 15 de dezembro, das 9h às 12h e das 14h às 17h, e no dia 16 de dezembro das 9h às 12h.

Caso o cliente não seja cadastrado na Tarifa Social, ele pode solicitar o cadastramento na agência do município ou pela Clara no WhatsApp (91) 3217-8200. Os critérios são: ter renda per capita de até meio salário mínimo e estar com o NIS (Número de Inscrição Social) ativo.

Na quinta-feira (16), será realizado o sorteio dos contemplados que trocarão a sua geladeira antiga, por uma nova e mais econômica, às 18 horas, na Praça da Bíblia, em frente à agência de atendimento da Equatorial Energia. Na sexta-feira (17), serão realizadas as entregas dos eletrodomésticos aos ganhadores, no mesmo local do sorteio.

Vale lembrar que para ser contemplado, não basta apenas realizar o cadastro, é preciso, também, comparecer ao evento do sorteio, que será realizado na quinta-feira (16), às 18 horas, na Praça da Bíblia.

A empresa informa que para comparecer ao evento do sorteio, os consumidores deverão apresentar comprovante de vacinação constando a imunização contra a covid-19 e utilizar máscara durante toda a permanência no local.

Além disso, a logística em levar a geladeira usada para o local de troca, bem como o retorno à residência, com o novo equipamento, fica sob a responsabilidade do consumidor.

GELADEIRAS MAIS ECONÔMICAS

As geladeiras disponibilizadas nas ações da Equatorial Pará possuem o Selo A de Eficiência Energética do PROCEL. Isso significa que elas podem ser até 40% mais econômicas se comparadas a um refrigerador velho, em mau estado de conservação e com as borrachas de vedação deterioradas.

OUTROS SERVIÇOS

Durante a ação, também serão realizadas trocas de até cinco lâmpadas antigas por modelos novos de LED, negociação de débitos, e o cadastramento nos programas de Tarifa Social e Rural, que concede descontos de 10% a 65% na fatura de energia.

Serviço: E + Geladeira Nova Redenção

Local dos cadastros: Praça da Bíblia – Avenida José Carrion, Núcleo Urbano.

Data e horário: 14 a 16 de dezembro, das 9h às 12h e das 14h às 17h, e no dia 16 de dezembro das 9h às 12h.

Sorteio: 16 de dezembro, às 18h, na Praça da Bíblia – Avenida José Carrion, Núcleo Urbano.

(Com informações Correio de Carajás)