Confusão em festa no Ramal do Mineirinho termina com tentativa de homicídio

A Polícia Militar registrou uma tentativa de homicídio na madrugada deste domingo (29), no Ramal do Mineirinho, a cerca de 5 quilômetros da zona urbana de Água Azul do Norte.

Segundo a PM, Rafael Bispo da Silva chegou ao local por volta das 15h30 de sábado, visivelmente embriagado, causando transtornos em uma comemoração familiar. Após ser convidado a se retirar, o suspeito saiu fazendo ameaças, dizendo: “Eu vou, mas quando eu voltar vai ficar só as crianças.”

Horas depois, por volta da 1h da madrugada, Rafael retornou armado com uma espingarda calibre 20 e tentou disparar contra as vítimas Valmir Humberto Sanzovo e Sebastião Ribeiro da Silva. Por sorte, os cartuchos não deflagraram. Com ajuda de outras pessoas presentes, o acusado foi imobilizado até a chegada da guarnição. Rafael foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Água Azul do Norte, onde deve responder por tentativa de homicídio. (Roney Braga com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)