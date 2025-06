Motocicleta furtada em Rio Maria é recuperada pela Polícia Militar em Xinguara

A Polícia Militar do Pará, por meio do 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM) Batalhão Carajás, recuperou na noite do último sábado (21) uma motocicleta que havia sido furtada na cidade de Rio Maria.

A ação ocorreu durante a Operação Saturação Noturna, determinada pelo comandante do Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII), coronel QOPM Formigosa. Por volta das 20h, a guarnição da VTR 1707, composta pelo cabo PM F. Santos, soldado PM S. Cardoso e soldado PM Gabriel, realizava rondas pela rua A3, próximo à distribuidora Líder Latas, quando foi informada pelo Núcleo Integrado de Operações (NIOP) sobre o furto de uma motocicleta Honda XRE 300, placa OFW-3132, ocorrido no dia 19 de junho no setor Cascalheira, em Rio Maria.

Populares relataram aos policiais que uma moto com as características informadas havia sido abandonada em um terreno baldio na área. Após verificação, a equipe confirmou se tratar do veículo furtado.

A motocicleta foi apreendida e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, onde foram realizados os procedimentos legais para devolução ao proprietário. A Polícia Militar reforça que operações de patrulhamento e saturação continuarão sendo intensificadas na região para coibir crimes patrimoniais e garantir a segurança da população. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)