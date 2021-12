Pintor posta local de trabalho e é executado dentro de escola no Pará

Louran da Silva Mendes, de 32 anos, havia postado um vídeo dizendo onde estava trabalhando, o que teria levado os criminosos até o local, segundo as investigações preliminares.

Testemunhas disseram à polícia que dois homens chegaram em um carro branco e foram direto onde Louran estava. Eles não se intimidaram com a presença de outras pessoas na escola. A vítima tentou fugir, mas foi alcançada e foi alvo de vários tiros. A morte foi no local do crime.

Em nota, a Polícia Civil disse que instaurou inquérito policial para investigar o caso e que diligências estão sendo feitas para localizar e prender os autores do crime.