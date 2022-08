Federal prende suspeito de pornografia infanto-juvenil

Na manhã desta quarta-feira, 10, a Polícia Federal prendeu em flagrante um investigado por pornografia infantil, durante a Operação Atratus. As imagens ilegais foram encontradas no aparelho celular do suspeito, no momento do cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa dele, em Ananindeua.

As investigações apontavam crimes relacionados à produção, armazenamento e compartilhamento de imagens e vídeos contendo cenas de abuso e exploração sexual infantil. Com a utilização de diferentes meios de obtenção de provas, foi possível identificar o suspeito e rastrear a sua atuação.

Serão lavrados os procedimentos de praxe do flagrante na Superintendência da Polícia Federal (PF) no Pará, depois o preso ficará à disposição da Justiça. O aparelho celular apreendido foi encaminhado a exames periciais, para a coleta de provas digitais. As investigações sobre o caso continuam. (A Notícia Portal / com informações de Ascom-PF)