Jenilto Matos nocauteia Jailson Teimoso na luta principal do Redenção Fight 02

O Redenção Fight realizou a sua segunda edição no último sábado (27) na cidade de Redenção (PA), no ginásio municipal da cidade. O evento teve 5 lutas de MMA profissionais com destaque para as principais, que foram disputas dos cinturões nas categorias meio-pesado (até 93 Kg) e peso-galo (até 61 Kg).

Jair Mamute venceu Adão Jaquiel por desistência e conquistou o cinturão da categoria meio-pesado, enquanto, na luta principal do evento, Jenilto Matos venceu Jailson Teimoso por nocaute no começo do primeiro round e assim conquistou o cinturão da categoria peso-galo, chegando a sua décima vitória no MMA profissional. Confira os resultados:

Redenção Fight 02

Henrique Pantoja “Mata Onça” venceu Robson Cisco por nocaute técnico 0:53 do 1° round.

Raissa Pedrita venceu Iza Santos por finalização (Armlock) 0:45 do 2° round.

Ricardo Maracaipe venceu Eduardo Gomes “Cachorrão” na decisão unânime dos juízes. Jair Mamute venceu Adão Jaquiel por desistência 05:00 do 2° round.

Jenilto Matos venceu Jaison Teimoso por nocaute 0:30 do 1° round. (A Notícia Portal / com informações de O

Liberal)