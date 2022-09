Alexandre de Moraes volta a se reunir com ministro da Defesa

TSE e Defesa devem apresentar a possibilidade de um projeto piloto que utilizará a biometria de eleitores reais para o chamado teste de integridade nas urnas.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, se reuniram pela segunda vez desde que Moraes tomou posse no comando da Corte Eleitoral. O encontro entre eles aconteceu na manhã desta quarta-feira (31).

Além dos dois, também participaram da reunião desta quarta o secretário de Tecnologia do TSE, Júlio Valente; o coronel Marcelo Nogueira de Souza, o general Rodrigo Vergara e o secretário geral do TSE, José Levi. De acordo com o TSE, o coronel Nogueira de Souza fez parte da comissão de técnicos das Forças Armadas que inspecionou os códigos-fontes das urnas no início do mês.

De acordo com o TSE, as áreas técnicas da Corte Eleitoral e da Defesa devem apresentar, em conjunto, “a possibilidade de um projeto piloto” que utilizará a biometria de eleitores reais para o chamado teste de integridade nas urnas eletrônicas, que consiste na realização de uma votação paralela à oficial como forma de comprovar que o voto digitado é o mesmo que será contado.

A sugestão vinha sendo feita pelas Forças Armadas no âmbito da Comissão de Transparência Eleitoral, mas técnicos do TSE a consideravam uma hipótese inviável. Na reunião, segundo a Corte, as áreas técnicas defenderam a importância da manutenção da realização do teste, que ocorre desde 2002, como mecanismo eficaz de auditoria das eleições.

A Corte destacou que, no encontro, também “foi reafirmado que haverá a divulgação de todos os BUs (Boletins de Urna) pelo TSE, possibilitando a conferência e totalização dos resultados eleitorais pelos partidos políticos e entidades independentes”. (A Notícia Portal / com informações de Pleno News)