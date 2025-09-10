Investimento de R$ 35 milhões no Pará fortalece cadeia de bovinos rastreados em Marabá, Redenção, Tucumã e Santana do Araguaia

A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, alcançou um marco inédito no Pará: a entrega de 123.765 brincos eletrônicos para rastreamento individual de bovinos e bubalinos. Desse total, 65.902 já estão em uso em 89 propriedades rurais, espalhadas por diversas cidades do estado. O avanço permitiu o primeiro processamento de bovinos rastreados individualmente em território paraense, segundo informou a empresa.

No estado, a JBS atua junto à ONG The Nature Conservancy (TNC), doando 2 milhões de brincos eletrônicos voltados principalmente a pequenos pecuaristas, com recursos do Bezos Earth Fund. Além disso, a companhia forneceu 175 leitores de RFID para a Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará), reforçando a efetividade da rede de rastreio. Outro braço de apoio é o programa Escritórios Verdes, lançado nacionalmente em 2021, que no Pará atende quatro polos estratégicos da pecuária: Marabá, Redenção, Tucumã e Santana do Araguaia. Em âmbito nacional, o programa já contribuiu para a regularização ambiental de quase 20 mil propriedades, sendo mais de 4 mil apenas no estado.

O programa Acelerador JBS integra um investimento superior a R$ 35 milhões em rastreabilidade e apoio a pequenos produtores no estado. Além da distribuição de brincos eletrônicos, a iniciativa oferece suporte técnico e ferramentas digitais, auxiliando os pecuaristas a aderirem à Plataforma Pecuária Transparente. A entrega gratuita de brincos seguirá até dezembro deste ano.

Segundo Fábio Dias, líder de Pecuária Sustentável da JBS, o primeiro processamento de animais rastreados no Pará demonstra o empenho da empresa em modernizar o setor e fortalecer uma pecuária mais sustentável e transparente.

O movimento também se conecta ao Programa Pecuária Sustentável do Pará, lançado durante a COP28 em Dubai, que busca assegurar a conformidade sanitária, fundiária e socioambiental da cadeia produtiva, com parcerias entre empresas, produtores e organizações da sociedade civil. (A Notícia Portal com informações de Aquiles Lins do Portal Brasil 247/Foto: Divulgação)