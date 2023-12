REDENÇÃO: Operação ‘Festa Segura’ Destroi 179 Escapamentos Irregulares para Combater Perturbação do Sossego Público

Na última segunda-feira (18), a cidade testemunhou a destruição de 179 escapamentos irregulares de motocicletas, uma medida enérgica adotada para conter a perturbação do sossego público. A apreensão ocorreu durante a operação ‘Festa Segura’, uma ação conjunta envolvendo a Polícia Militar, o Departamento de Trânsito do Pará (DETRAN) e o Departamento Municipal de Trânsito e Tráfego (DMTT). O objetivo da operação era garantir maior tranquilidade aos munícipes.

Os escapamentos confiscados foram alinhados e submetidos à destruição por uma máquina na Avenida Oscár Thompson Filho, em frente à sede do DETRAN. A cena foi observada por diversos espectadores e conta com o apoio da maioria da população. A ação foi uma resposta à crescente preocupação com a poluição sonora causada por motocicletas equipadas com escapamentos irregulares, que perturbavam a paz nas principais vias da cidade, afetando o sossego público, assustando crianças e animais, além de interromper momentos de lazer.

A iniciativa visa não apenas coibir práticas que prejudicam a qualidade de vida dos cidadãos, mas também educar sobre o respeito ao espaço coletivo. A destruição dos escapamentos irregulares representa uma resposta concreta às preocupações da comunidade em relação à poluição sonora, fortalecendo a colaboração entre as autoridades e os cidadãos em prol de um ambiente mais tranquilo e seguro. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)