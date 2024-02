Concurso da Polícia Civil do Pará: comissão organizadora é formada.

O concurso PC PA (Polícia Civil do Estado do Pará) já conta com comissão organizadora formada para a escolha da banca organizadora. Os nomes dos membros do grupo foram divulgados no diário oficial desta terça-feira (6).

O início dos procedimentos para a escolha da empresa já havia sido anunciado, em janeiro, pela vice-governadora Hana Ghassan Tuma. Somente após este procedimento e assinatura do respectivo contrato poderá ser confirmada a data precisa de início da seleção. A seleção já está autorizada desde 4 de agosto.

Ao todo, a PC PA deve oferecer 237 vagas, distribuídas da seguinte forma: escrivão de polícia (100 vagas) e área administrativa (137 vagas).

Além disso, o certame contará com oportunidades na área administrativa, que ainda devem ser confirmadas.

Para concorrer ao cargo de escrivão é necessário possuir formação de nível superior, com remuneração inicial de R$ 6.893,57, de acordo com a última seleção.

De acordo com informações preliminares, a seleção deverá ser feita em decorrência do grande número de aposentadorias e pelo fato de muitos aprovados do último concurso, realizado em 2021, não terem efetivamente assumido. (A Notícia Portal/ Dol Carajás)