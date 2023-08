CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA: Sefa apreende mais de 3 toneladas de materiais para construção civil.

Cerca de 3 toneladas e meia de materiais de construção civil foram apreendidas por fiscais da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) no km 15 da rodovia PA-447, em Conceição do Araguaia, no sudeste do Pará. O caso foi divulgado na terça-feira (22).

Segundo o órgão, a carga continha canos, cabos e eletrodutos, e foi avaliada em R$ 148.190,58. A Sefa relatou que a mercadoria veio de Contagem, em Minas Gerais, com destino a várias cidades no Pará. A fiscalização informou que localizou irregularidades na nota fiscal apresentada à equipe.

“O condutor apresentou documentos fiscais indicando a natureza como ‘Simples Remessa’, referente a operações internas no estado de Minas Gerais. As mercadorias listadas nas notas fiscais seriam utilizadas em obras nos municípios de Conceição do Araguaia, Xinguara e Canaã dos Carajás, conforme informações nos campos complementares das notas”, informou o coordenador da unidade fazendária do Araguaia, Cicinato Oliveira Júnior. (A Notícia Portal/ G1 Pará)