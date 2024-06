CONCEIÇÃO: Confira a programação de shows do FEST VERÃO 2024

Saiu nesta manhã de quarta-feira (19) a tão aguardada programação do tradicional Fest Verão 2024 em Conceição do Araguaia. Em live do Instagram, o prefeito Jair Martins, anunciou a extensa programação de shows e atrações musicais nacionais.

Durante todo o mês de julho, o evento que é um dos maiores do Brasil, atrai milhares de visitantes de todos os lugares do país.

Dos artistas selecionados para o festival, entre os mais aguardados estão Leonardo, Maiara e Maraisa, Manu Bahtidão, Pedro Sampaio, Natan e João Gomes.

A abertura do evento será ainda em junho, no dia 29, iniciando com o III Festival de Música que pretende revelar talentos e incentivar a produção musical de Conceição do Araguaia e região. O prefeito também prometeu a apresentação do grupo de esquadrilha da fumaça FOX.

Segue abaixo a programação completa das atrações nacionais que aconterá na praia das Gaivotas.

30/06 – Kinho Barão

05/07 – Nadson, o Ferinha

06/07 – Psirico / Valéria Barros

07/07 – Leonardo

09/07 – Walesca Maysa (show gospel)

10/07 – Isadora Pompeu (show gospel)

11/07 – Rosa de Saron

12/07 – Pedro Sampaio e Naiara Azevedo

13/07 – Manu Bahtidão

14/07 – Natan

19/07 – Zé Ricardo e Tiago / Dilsinho

20/07 – Henry Freitas / Carol Alves

21/07 – Maiara e Maraisa

26/07 – Diego e Victor Hugo

27/07 – Kelvin e Gustavo / Léo Magalhães / João Gomes

28/07 – Bell Marque