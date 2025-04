Comando Militar do Norte inicia montagem de Base Operacional para apoio à desintrusão na Terra Indígena Kayapó

O Comando Militar do Norte, por meio da 23ª Brigada de Infantaria de Selva, deu início às atividades de montagem de uma Base Operacional na região de Cumaru do Norte, no estado do Pará, no último dia 28 de março. A base prestará apoio logístico e de comando e controle à Ordem de Desintrusão na Terra Indígena Kayapó, conforme a ADPF 709, a ser coordenada pela Casa Civil da Presidência da República em conjunto com diversos órgãos do Governo Federal.

As ações, que marcam o início das operações logísticas para a missão, incluíram o deslocamento de um comboio logístico composto por 10 viaturas e 63 militares, que partiram de Marabá/PA rumo a Cumaru do Norte/PA. Ao chegar à região, foram realizadas atividades de engenharia e infraestrutura para a preparação do local da Base Operacional. Entre os trabalhos realizados, destacam-se a instalação de sistemas de energia elétrica, redes de água e esgoto, e a fortificação do solo para garantir condições adequadas.

Além das atividades logísticas e de infraestrutura, a Brigada estabeleceu contatos com a Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte e autoridades locais, que têm oferecido apoio ao trabalho das Forças Armadas na região. A colaboração com as autoridades municipais é essencial para o sucesso das operações e para a integração dos esforços em prol da missão, que visa garantir o cumprimento da ordem judicial e a preservação dos direitos territoriais da população indígena Kayapó. (Tenente Anna Cristina, jornalista e assessora de comunicação do Comando Militar do Norte (Exército)