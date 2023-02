Fortes chuvas no litoral paulista deixam ao menos 36 mortos e 40 desaparecidos

Fortes chuvas provocaram alagamentos, estragos e deixaram ao menos 36 vítimas e 40 desaparecidos no litoral de São Paulo, segundo o Corpo de Bombeiros. De acordo com o governo do estado, 228 pessoas estão desalojadas e 338 permanecem desabrigadas. As buscas prosseguem nesta segunda-feira (20).

Entre as mortes confirmadas até o momento, 35 são de pessoas de São Sebastião (31 na Barra do Sahy, duas em Juquehy, uma Camburi, uma em Boiçucanga) e uma de Ubatuba.

O coordenador da Defesa Civil do estado, coronel Henguel Ricardo Pereira, acompanha as ações de atendimento aos desabrigados e desalojados pelas chuvas. Seis equipes da Defesa Civil estadual atuam de forma suplementar nos municípios afetados.

Uma criança de dois anos, que estava soterrada na região da Vila Sahy, na cidade de São Sebastião, uma das mais atingidas pelos temporais, foi resgatada pelas equipes do Comando de Aviação João Negrão e do Corpo de Bombeiros. A criança foi transportada para o Hospital Regional do Litoral Norte.

A Defesa Civil do estado recomendou que a população evite o deslocamento para o litoral Norte até que a situação esteja normalizada.

O governador Tarcísio de Freitas decretou estado de calamidade pública para as cidades de Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga, que foram impactadas pelas fortes chuvas que atingiram a região.

O temporal causou pontos de alagamento e deslizamentos. Algumas vias de acesso à região estão interditadas devido à queda de barreiras.

Após solicitação do governador de São Paulo o exército autorizou o emprego de tropas e meios do Comando Militar do Sudeste nas ações de suporte às vítimas das chuvas.

As forças armadas disponibilizaram duas aeronaves, um HM-1 Pantera e um HM-4 Jaguar, com as respectivas equipes de busca e salvamento. Técnicos do batalhão de Engenharia de Pindamonhangaba atuarão nos trabalhos de resgate de desobstrução da BR-101.

Policiais militares do Corpo de Bombeiros atuam neste domingo nas áreas afetadas pelas chuvas em São Sebastião e Ubatuba, litoral norte de São Paulo. São 104 homens, sendo 64 da região e 40 da cidade de São Paulo.

As equipes contam com 17 viaturas e com o apoio de sete helicópteros Águia. O temporal causou pontos de alagamento e deslizamentos em ambos os municípios. Algumas vias de acesso à região estão interditadas devido à queda de barreiras.

Fonte: CNN BRASIL