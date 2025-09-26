E+ Caravana Equatorial leva serviços gratuitos e troca de geladeiras para a população

Entre os dias 30 de setembro e 02 de outubro, o município de Redenção vai receber a E+ Caravana Equatorial, iniciativa da Distribuidora de energia que oferece diversos serviços gratuitos à população e palestras educativas com o objetivo de incentivar o consumo consciente de energia elétrica.

Durante a ação, os moradores também poderão negociar débitos com flexibilidade; trocar lâmpadas antigas por modelos de LED, que consomem até 85% menos energia; e realizar cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, que garante 100% de desconto no valor da tarifa de energia para os primeiros 80kWh/mês, na conta de luz das famílias de baixa renda.

Geladeiras mais econômicas – Outro serviço que será ofertado durante a iniciativa são inscrições para o programa E+ Geladeira, que possibilita a troca de refrigeradores antigos por modelos novos, econômicos e mais eficientes.

As geladeiras disponibilizadas nas ações da Equatorial Pará possuem o Selo A de Eficiência Energética do PROCEL. Isso significa que elas podem ser até 40% mais econômicas se comparadas a um refrigerador antigo, em mau estado de conservação e com as borrachas de vedação deterioradas.

João Pedro Gomes, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, destaca que o E+ Caravana tem como foco facilitar o acesso da população a serviços essenciais, fora do ambiente da agência. “Nosso objetivo é aproximar a empresa dos clientes e oferecer soluções às demandas dos clientes, além de apoiar as famílias na regularização de débitos e na modernização de equipamentos, gerando economia e mais conforto no dia a dia”, afirma.

O atendimento será realizado em frente à Agência de Atendimento da Equatorial, localizada na Avenida José Carrion, nº 280, bairro Cumaru, em Redenção.

Serviço

Local: Avenida José Carrion, nº 280, bairro Cumaru, em Redenção.

Dias 30 de setembro e 1º de outubro – Horário: das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Dia 02 de outubro

Horário: 9h às 12h

(A Notícia Portal com informações da Equatorial Pará/Fotos: Divulgação)