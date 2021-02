REDENÇÃO: Confira os gabaritos do primeiro dia de prova do concurso da Prefeitura, realizado no ultimo domingo

O concurso realizado para composição de 1012 vagas para Prefeitura de Redenção no ultimo dia 31 de Janeiro já tem o seu gabarito preliminar disponível para download no link https://dhg1h5j42swfq.cloudfront.net/2021/02/01110630/gabarito-preliminar-1a-aplicacao.pdf. A etapa realizada no domingo foi para os cargos de nível fundamental, Agente de Infraestrutura Operacional e Agente de Infraestrutura Educacional.

Já no dia 07 desse mês será realizada a segunda fase do concurso que serão para complemento das vagas direcionadas ao nível médio, no período da manhã, e superior, no período da tarde. (Da Redação)