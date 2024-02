Com provas em São Félix do Xingu, Redenção e Santana do Araguaia, Concurso Unificado do Governo Federal encerra inscrições nesta sexta-feira (9)

Os 8 editais do Concurso Público Nacional Unificado do Governo Federal, com 6.640 vagas para níveis superior e médio estão disponíveis. O objetivo é preencher cargos em 21 órgãos federais. Com salários que vão de R$ 3,7 mil a R$ 23 mil, as inscrições encerram nesta sexta-feira, 9 de fevereiro, pela plataforma GOV.BR. O investimento é de R$ 60 (médio) ou de R$ 90 (superior). No Pará, haverá provas em São Félix do Xingu, Redenção, Santana do Araguaia e mais 14 municípios.

Chamado de “Enem dos Concursos”, o Concurso Público Nacional Unificado terá provas simultâneas em 220 cidades de todo o país no dia 5 de maio. Pela manhã, ocorrerá a prova objetiva (de marcação de respostas) de conhecimentos gerais e a prova dissertativa (escrita), com conhecimentos específicos. À tarde, ocorrerá a prova objetiva de conhecimentos específicos. Do total de vagas, 5.948 são para nível superior e 692 são de nível médio.

Confira os municípios onde haverá aplicação de provas do Concurso Público Nacional Unificado:

Altamira

Ananindeua

Belém

Bragança

Breves

Cametá

Itaituba

Marabá

Monte Alegre

Oriximiná

Paragominas

Parauapebas

Redenção

Santana do Araguaia

Santarém

São Félix do Xingu

Tucuruí

Veja o cronograma do Concurso Público Nacional Unificado:

Inscrições: 19/01 a 09/02/2024

Divulgação dos dados finais de inscrições: 29/02/2024

Divulgação dos cartões de confirmação: 29/04/2024

Aplicação das provas: 05/05/2024

Divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redação: 03/06/2024

Divulgação final dos resultados: 30/07/2024

Início da convocação para posse e cursos de formação: 05/08/2024

(A Notícia Portal/ Fato Regional)