Cidades mineradoras do sudeste paraense discutem futuro para além do minério

Durante décadas, o ritmo do coração do sudeste paraense foi ditado pelo som das máquinas nas minas de ferro. No entanto, o início de 2026 traz à tona um debate urgente em cidades como Canaã dos Carajás e Parauapebas: a necessidade de uma economia diversificada que sobreviva ao eventual esgotamento das jazidas ou às crises cíclicas das commodities.

O questionamento “o que será da cidade quando o minério acabar?” deixou de ser uma reflexão filosófica para se tornar uma pauta estratégica de gestão pública e negócios.

O Desafio da Dependência: Parauapebas, que por anos figurou no topo do ranking de exportadores do Brasil, e Canaã dos Carajás, a “Terra Prometida” que viu sua população e arrecadação explodirem com o projeto S11D, enfrentam agora o desafio do amadurecimento.

Com a conclusão das grandes obras de implantação, o setor de serviços e o mercado imobiliário — que operavam em patamares inflacionados — sentem o impacto. “Vivemos uma economia de enclave. O dinheiro entra via mineração, mas muitas vezes não circula na base produtiva local de forma sustentável”, explica o economista regional João Mendes.

• Polo Tecnológico: Incentivos para que empresas de software e manutenção industrial se instalem na região, aproveitando a mão de obra qualificada deixada pelos grandes projetos.

• Fortalecimento do Agro: O sudeste paraense já possui um dos maiores rebanhos bovinos do país. A pauta agora é a agroindústria: processar a carne e o leite localmente, gerando valor agregado.

• Turismo de Negócios e Eventos: Aproveitando a infraestrutura hoteleira construída durante o “boom”, as cidades buscam se consolidar como centros de convenções e feiras técnicas.

Sustentabilidade e Arrecadação: Outro ponto crítico é a gestão da CFEM (Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais), os chamados royalties. A discussão em alta nas Câmaras Municipais e associações comerciais é como transformar esse recurso finito em infraestrutura permanente e fundos soberanos que possam garantir investimentos públicos mesmo em períodos de baixa do minério de ferro no mercado chinês.

O Cenário Atual: Apesar da preocupação, o cenário não é de pessimismo, mas de transição. A região continua sendo um dos maiores canteiros de oportunidades do Brasil, mas o foco do investidor mudou: agora, busca-se eficiência e perenidade, e não apenas o lucro rápido da fase de construção. ( A Notícia Portal com informações do Dol Carajás/ Foto: Reprodução)