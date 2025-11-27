NoticiasPará

Cidades do Sul do Pará preparam telões para final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras

Outro destaque é o clima de expectativa entre os torcedores. Em vários municípios, grupos já estão participando de bolões e apostas em aplicativos, reforçando a rivalidade entre rubro-negros e alviverdes e tornando a final ainda mais empolgante.

27/11/2025
Comerciantes já se organizam para vender bebidas, refrigerantes e comidas típicas durante a transmissão, criando oportunidades de renda extra.

Com a expectativa lá em cima para a grande final da Libertadores 2025, diversas cidades do Sul do Pará já preparam uma verdadeira festa do futebol para acompanhar o duelo entre Flamengo e Palmeiras, que acontece neste sábado (26), em Lima, no Peru.

Prefeituras de municípios da região Araguaia Paraense devem instalar painéis de LED e montar estruturas em praças e espaços públicos para transmitir a partida ao vivo, a partir das 18h, pelo horário de Brasília. A intenção é garantir que torcedores de todas as idades possam acompanhar juntos a decisão continental.

Além de movimentar a paixão pelo futebol, o evento deve aquecer a economia local. Comerciantes já se organizam para vender bebidas, refrigerantes e comidas típicas durante a transmissão, criando oportunidades de renda extra. A movimentação também anima ambulantes e pequenos empreendedores, que esperam um grande público nos pontos de exibição.

Outro destaque é o clima de expectativa entre os torcedores. Em vários municípios, grupos já estão participando de bolões e apostas em aplicativos, reforçando a rivalidade entre rubro-negros e alviverdes e tornando a final ainda mais empolgante. A bola rola às seis da tarde, e a promessa é de festa, emoção e arquibancadas improvisadas lotadas em todo o Sul do Pará. (Roney Braga A Notícia Portal/ Fotos: Divulgação)

27/11/2025

