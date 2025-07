Friboi abre 40 vagas em nova unidade em Casa de Tábua. Tem oportunidade até para quem não tem experiência

A Friboi está com quase 40 vagas de emprego abertas em sua mais nova unidade no Pará, oferecendo chances para quem busca o primeiro emprego e para profissionais experientes.

Pecuaristas e trabalhadores do agronegócio, preparem-se para boas notícias! O Balcão de Empregos do programa Giro do Boi desta sexta-feira, 4 de julho, trouxe excelentes oportunidades de trabalho.

O destaque foi para o mais novo frigorífico da Friboi Brasil, que iniciou suas operações no final do ano passado no interior do Pará, no distrito de Casa de Tábua, município de Santa Maria das Barreiras.

Esta nova unidade chega para movimentar e impulsionar a economia regional. Samuel Fernandes de Oliveira, supervisor de Recursos Humanos da Friboi de Casa de Tábua, especialista em RH, apresentou as oportunidades. A Friboi de Casa de Tábua está com quase 40 vagas de emprego disponíveis. O melhor? Há oportunidades para trabalhadores sem experiência, com cursos e treinamentos inclusos, e também para profissionais com experiência. (A Notícia Portal com informações de Fábio Moitinho/ Fotos RH Friboi Casa de Tábua)