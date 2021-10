Brasil tem 100 milhões de pessoas com esquema vacinal completo contra a Covid-19

O Brasil ultrapassou nesta quarta-feira (13) a marca de 100 milhões de pessoas com imunização completa contra a Covid-19, incluindo vacinados com duas doses (Pfizer, AstraZeneca e Coronavac) e a dose única (vacina da Jassen). O total de imunizados é de 100.357.628 segundo levantamento realizado pela Agência CNN com base em informações das secretarias estaduais de Saúde de todo o país.

De acordo com o Ministério da Saúde, o número corresponde a 62,5% do público-alvo da campanha de vacinação. Nesta quarta-feira, o índice de vacinados com a primeira dose está em 93,7%, segundo o ministério.

A pasta prevê, para até o final de outubro, a chegada ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) de mais 51,5 milhões de doses de vacinas, sendo 15,3 milhões da AstraZeneca e 36,1 milhões do imunizante da Pfizer.

Até o momento, das 301.005.168 doses distribuídas no país, 253.472.042 já foram aplicadas, segundo o Ministério da Saúde. A terceira dose já foi aplicada em 3.032.409 brasileiros. Em anúncio realizado na sexta-feira (8), o ministério afirmou que vai disponibilizar mais de 354 milhões de vacinas para a população brasileira em 2022. A pasta prevê aplicar mais duas doses na população acima de 60 anos, com intervalo de seis meses, e mais uma dose de reforço para pessoas até 59 anos. Além disso, o ministério estuda a possibilidade de ampliar o público-alvo da campanha.

Passaporte da vacina

Cinco estados brasileiros já adotam o chamado “passaporte da vacina”, de acordo com levantamento da Agência CNN. A medida determina que, para entrar em alguns locais ou realizar atividades, é necessário apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19, que pode ser físico ou digital.

Rio Grande do Sul, Amazonas, Pará, Pernambuco e Espírito Santo são os estados que exigem o “passaporte da vacina”. Já Santa Catarina adotou um tipo de passaporte válido apenas para eventos.

(Com informações de Renan Fiuza, da CNN, em São Paulo)