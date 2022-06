Água Azul do Norte: Prefeito Vandin participará de assinatura do convênio para a pavimentação da rodovia Transcanadá 

A tradicional estrada do “Curitibano” que liga a PA-279 a cidade de Canaã dos Carajás receberá pavimentação asfáltica. A via é muito utilizada por pessoas que vão para a região do minério. O Governo do estado assinará um convênio em parceria com as prefeituras de Parauapebas, Canaã dos Carajás e Água Azul do Norte para a pavimentação da estrada, no dia 04 de junho às 13h, na Vila Nova Canadá.

A Transcanadá é muito importante para o escoamento da produção e para os moradores da região. Cerca de 54km serão pavimentadas no trecho entre o café curitibano até a estrada do projeto S11D.

O Distrito Nova Canadá de Água Azul do Norte é um povoado que fica na região que será beneficiada com o asfalto. Distante cerca de 28km do café Curitibano. A população está em festa com a chegada da pavimentação.

O município de Água Azul do Norte é o primo pobre em relação a economia, porém o município já iniciou o processo de crescimento através da mineração que hoje comporta dois projetos de extração de minério.

O prefeito Vandin e o secretariado estarão presentes na assinatura, recepcionando o governador Helder e demais parceiros em Nova Canadá.

Estarão presentes também os prefeitos de Parauapebas Darci Lermen (MDB) e de Canaã dos Carajás Josemira Gadelha (MDB). (A Notícia Portal – da Redação)