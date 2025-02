EM REDENÇÃO: Lula assina termo de construção de três novos institutos federais no Pará

O Ministério da Educação (MEC) — por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) — assinou nesta quinta-feira (13), em Belém, o termo de execução para a construção de três novos campi do Instituto Federal do Pará (IFPA). O evento contou com a participação do ministro da Educação, Camilo Santana, acompanhado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante a solenidade, também foi inaugurado o bloco didático-pedagógico “J” do Campus Belém do IFPA. O bloco possui 24 laboratórios, que servirão aos cursos de Eletrônica e Eletrotécnica do Campus Belém. O bloco ainda conta com sala de automação, miniauditório, almoxarifados, seis salas de aula, sala de coordenação de curso, espaço destinado a estações de trabalho de professores e banheiros. A obra custou R$ 7,8 milhões, sendo R$ 5 milhões da ação de consolidação do Novo PAC.

As novas unidades do IFPA, cujas obras se iniciarão após a assinatura, têm previsão de entrega para 2026. Os campi ficarão localizados nos municípios de Tailândia, Redenção e Viseu. Cada um deles beneficiará 1,4 mil estudantes e está recebendo investimento de R$ 25 milhões, sendo R$ 15 milhões para a infraestrutura e R$ 10 milhões para a aquisição de equipamentos e mobiliários.

“Os investimentos que anunciamos aqui, que ultrapassam os R$ 220 milhões, caminham em prol de assegurar a ampliação e a consolidação da oferta de ensino no estado. Além dos três novos campi, também assinamos a retomada de 80 obras na educação da rede estadual do Pará. São creches e escolas que trarão diversas oportunidades para crianças e adolescentes paraenses”, declarou o ministro.