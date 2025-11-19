Cerimonia marca entrega de medalhas para alunos premiados em olimpíadas escolares

No dia 18 os Alunos do Centro Educacional Primeiro Mundo do Município de Ourilândia do Norte receberam as medalhas das Olimpíadas do Conhecimento. O evento reuniu famílias, equipe escolar, representantes da Vale e toda a comunidade acadêmica para homenagear os medalhistas do 3º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio.

Entre as competições disputadas, destacam-se: Canguru de Matemática Brasil, Olimpíada Mandacaru de Matemática, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), Olimpíada Brasileira de Foguetes (MOBFOG), Olimpíada Brasileira de Geografia, Olimpíada Brasileira de Geopolítica, Olimpíada Brasileira do Saber, Olimpíada Brasileira de Língua Inglesa, Olimpíada de Literatura, Olimpíada de Educação Financeira, Olimpíada Nacional de Ciências (ONC), Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial, Olimpíada Nacional de Energia, Liga Brasileira de Matemática, Olimpíadas de Química (OBQ, OBG, ONNeQ, Quimeninas), competições internacionais como Vanda, Tenneeagle e SASMO, além da Jornada de Foguetes realizada em Brasília e Ourilândia do Norte.

Ao longo dos últimos anos, a escola vem consolidando uma cultura olímpica, fruto do trabalho conjunto entre estudantes, professores, coordenação pedagógica e família. Esse esforço coletivo trouxe resultados expressivos: em 2024, a escola obteve 122 medalhas. Em 2025, a escola atingiu um crescimento histórico, saltando para mais de 400 medalhas conquistadas.

Entre os medalhistas desta edição, destacou-se a aluno Eyke Cardoso de Souza Torres que conquistou 21 medalhas em níveis local, nacional e internacional, incluindo medalhas de ouro, prata, bronze, menções honrosas e troféus de destaque em diversas áreas do conhecimento.

O evento contou com falas oficiais da direção da Escola Professora Josane Kley e do representante da Vale Gilson Costa e das coordenações pedagógicas, além da participação dos professores durante as entregas de medalhas. O evento também foi prestigiado pelo Cel Pm Marcus Formigosa Comandante do CPRXIII. A Diretora da Escola enfatizou a importância da parceria entre corpo de profissionais da escola, alunos e família, reforçando que cada conquista é resultado de um trabalho conjunto. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)