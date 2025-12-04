Polícia Civil cumpre mais de 100 mandados de prisão no interior nesta quinta-feira (4)

A Polícia Civil deflagrou, no início da manhã desta quinta-feira (4), a quarta fase da Operação Ponto Crítico para cumprir mandados de prisão no interior do Pará. A ação policial aconteceu em 45 cidades com o apoio operacional dos Núcleos de Apoio à Investigação (NAI), vinculados ao Núcleo de Inteligência Policial (NIP), e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais. Em algumas cidades, houve inclusive prisões entre os dias 2 e 3 de dezembro, já que havia o risco de fuga dos investigados.

“Um dos nossos alvos era uma mulher, integrante de uma facção criminosa, responsável por extorquir comerciantes da cidade de Santa Izabel do Pará. Ela foi localizada e presa no bairro do Guamá, em Belém, por equipes do NIP e CORE após investigações conduzidas pela Delegacia de Santa Izabel do Pará”, informou o delegado, Lucas Sadigursky, diretor da unidade policial de Santa Izabel do Pará.

“No momento da abordagem, ela portava o mesmo celular usado nas extorsões aos comerciantes. O aparelho foi apreendido e será periciado para subsidiar as investigações. Só na terça-feira, nós prendemos 10 pessoas e a ação policial precisou ser antecipada para evitar a fuga dos criminosos”, acrescentou Sadigursky.

A operação acontece sob a coordenação da Diretoria de Polícia do Interior (DPI) com atuação direta das Superintendências Regionais em 45 cidades do Pará. Até o momento, mais de 100 investigados com mandados de prisão em aberto por crimes variados já foram presos.

“A continuidade da operação ‘Ponto Crítico’ demonstra o empenho e o compromisso da Polícia Civil em reforçar a segurança pública nas cidades e distritos do interior do Estado. E é justamente por esse motivo que as várias delegacias vinculadas à DPI realizam operações de forma continuada e sistemática durante todos os meses do ano”, explicou o delegado Hennison Jacob, titular da DPI.

Entre os presos, com mandados judiciais executados, houve a prisão em flagrante de 12 pessoas, algumas delas por tráfico de drogas e outras por posse ilegal de arma de fogo nos municípios de Ulianópolis, Paragominas, Maracanã, Floresta do Araguaia, entre outros.

Quatro adolescentes ainda foram apreendidos por ato infracional. A operação “Ponto Crítico 4” vai continuar durante toda esta quinta-feira, para o cumprimento de mais mandados judiciais previstos. Os presos foram conduzidos para as delegacias dos respectivos municípios, onde foram localizados, para os procedimentos cabíveis e vão ficar à disposição da Justiça. (A Notícia Portal com informações da Polícia Civil do Pará/ Foto: Divulgação)