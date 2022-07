JACUNDÁ-PA: Vanzeiro é executado com 15 tiros

Um motorista de transporte alternativo identificado pelo apelido de “Celso da Van”(45), foi morto com ao menos 15 tiros em Jacundá, no sudeste do Pará. O crime aconteceu dentro de um estabelecimento comercial na Avenida Cristo Rei, no centro da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas informaram que a vítima estava no local quando um homem chegou e já foi atirando. “Celso da Van” não teve a menor chance de defesa e morreu no local.

Foram tantos tiros, que causou pânico nas pessoas que estavam no local. O assassino fugiu em seguida.

Ainda segundo a PM, que assim que chegou isolou a área e acionou a Polícia Civil, o motorista já tinha sofrido um atentado à bala. Ainda não há informação sobre as possíveis motivações do crime.

A Polícia Civil fez o levantamento no local do crime e deu início as investigações, para tentar identificar o assassino, que agiu friamente, matando a vítima em plena luz do dia e na frente de outras pessoas. (A Notícia Portal / Com informações de Tina DeBord)