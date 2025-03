Ação de Capacitação e Serviços de Cidadania em Territórios Indígenas do Araguaia

O Governo do Pará, por meio da Seaster (Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda), em parceria com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), está promovendo uma ação de capacitação e atendimento direto a comunidades indígenas no sul do Estado. O objetivo é garantir o acesso a informações sobre programas sociais como o Bolsa Família e benefícios do Cadastro Único (CadÚnico).

A ação começou no início de março e vai até sexta-feira (28), alcançando as comunidades indígenas de Las Casas e Kapankrere, no município de Pau D’Arco, e Gorotire, em Cumaru do Norte. Também foram atendidos indígenas nas áreas urbanas de Redenção e São Félix do Xingu.

Principais atividades da ação:

• Capacitação de gestores e servidores do Suas: Fortalecer a rede de assistência social nos territórios indígenas.

• Serviços diretos nas comunidades: Emissão de carteiras de artesão, promovendo o fomento à produção artesanal indígena.

• Orientação sobre benefícios: Informações sobre o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA – Indígena) e o credenciamento de agricultores indígenas para garantir políticas de segurança alimentar e produção sustentável.

• Reuniões com lideranças: Incentivo à participação de indígenas nos conselhos municipais de Assistência Social.

A ação visa integrar as comunidades indígenas aos benefícios de políticas públicas, promovendo o fortalecimento da autonomia e do bem-estar social dentro desses territórios. (A Notícia Portal com informações de (Com informações de Yuri Granha/ Agência Pará)