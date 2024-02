REDENÇÃO: CONHEÇA AS PERSONALIDADES QUE JÁ SE DECLARARAM PRÉ-CANDIDATOS A PREFEITO

O cenário político de Redenção está ganhando forma à medida que se aproximam as eleições municipais. Com a janela partidária entre 7 de março e 5 de abril, vereadores têm a oportunidade de mudar de partido sem perder o mandato, enquanto 6 de abril marca o prazo final para o registro de estatutos no TSE. Os eleitores têm até 8 de maio para emitir ou transferir seus títulos.

Aqui estão os pré-candidatos já declarados:

DR.RENER

O odontólogo Dr. Rener Santana foi o primeiro a se lançar como pré-candidato a prefeito, filiando-se ao Partido Renovação Democrática (PRD-25) em um evento público. Dr. Rener já foi cogitado para ser candidato em outros anos, mas em uma entrevista concedida ao ‘A Notícia Portal’ ele afirma que esse ano o seu trabalho está mais consolidado e tem uma grande equipe de apoio.

William do Potência

O empresário William do Potência, terceiro candidato mais votado nas últimas eleições municipais, também anunciou sua pré-candidatura. Ele obteve mais de 8 mil votos como candidato a deputado federal em 2022. Até o presente momento, ele está filiado ao UNIÃO BRASIL, partido onde também está filiado Cadu, eles disputaram a candidatura no MDB no último pleito. O empresário afirmou ao ‘A NOTÍCIA PORTAL’ que pretende mudar de partido e já tem outros três em vista.

Cadu

O Advogado Carlos Eduardo Teixeira fez pré-campanha nas últimas eleições municipais mas não teve sua candidatura registrada. Em 2022, foi candidato a Deputado Estadual e teve 5.987 votos. Esse ano, ele disse a reportagem do A NOTÍCIA PORTAL que sua candidatura está mais segura no UNIÃO BRASIL, que tem um grupo consolidado, e está mais maduro e experiente.

Mario Moreira

Mário já foi prefeito por dois mandatos em Redenção e no último pleito, foi o segundo candidato mais votado para o cargo do executivo. Em 2022, ele foi candidato a deputado estadual pelo Partido Liberal (PL), e buscou apoio dos eleitores do ex-presidente Bolsonaro, declarando ser a favor das mesmas pautas políticas. Ele já declarou em suas redes sociais ser pré-candidato a prefeito nesse ano, mas não se sabe ainda por qual partido. Nossa redação tentou fazer contato, mas não obteve resposta.

Gabriel Salomão

Gabriel Salomão foi o vereador mais votado no último pleito com 1.582, em 2022, tirou 32.951 votos para deputado estadual. Este ano, pretende concorrer ao cargo no poder executivo. Ele está filiado ao partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e lidera nas pesquisas de intenção de votos.

Gilmário Fontinelle

Gilmário, conhecido por sua atuação como presidente do SINCOMÉRCIO, planeja disputar pela primeira vez um cargo executivo como representante da direita pelo Partido Liberal (PL). Ele tem divulgado apoios notáveis, incluindo figuras alinhadas ao ex-presidente Bolsonaro.

Leandro Onofre

Leandro Onofre foi eleito a vereador com 1.548 votos e agora, lançou sua pré-candidatura em um evento com amplo apoio público, contando com o respaldo do atual prefeito Marcelo Borges. Ele é filiado ao Partido Social Democrático (PSD) e também recebeu apoio do deputado Antônio Doido.

Com o cenário político em Redenção se delineando, esses pré-candidatos estão preparando suas estratégias para as eleições municipais deste ano. (A Notícia Portal, redação)