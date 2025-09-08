“Capacitação” do TCMPA começa nesta segunda, em Redenção, com 15 municípios

Conselheiros, servidores e parceiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) iniciarão a sétima edição de 2025 do projeto “Capacitação”, que orienta e qualifica gestores de prefeituras e câmaras de vereadores sobre temas referentes à gestão municipal. Serão quatro dias de atividades pedagógicas na cidade de Redenção, que reunirá 15 municípios da região, entre 08 e 11 de setembro.

Conheça os municípios abrangidos: Água Azul do Norte, Bannach, Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia, Ourilândia do Norte, Pau D’Arco, Redenção, Rio Maria, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, Sapucaia, Tucumã, Xinguara.

Os participantes assistirão às palestras e aos debates sobre educação, saúde, primeira infância, contratações e outros assuntos que impactam as políticas municipais desde sua elaboração até as prestações de contas.

O projeto “Capacitação” conta com o apoio institucional do Governo do Pará, do Ministério Público de Contas dos Municípios do Pará (MPCM-PA), do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PA), do Ministério Público do Estado (MPPA), da Assembleia Legislativa do Pará e do Tribunal de Justiça do Estado, sob a direção geral do conselheiro Antonio José Guimarães, com apoio da Presidência e de todos os conselheiros do TCMPA. (A Notícia Portal com informações do Tribunal de Contas dos Municípios/ Foto: Divulgação)

Confira a programação aqui: Capacitação_Redenção_2025_Programação_FINAL