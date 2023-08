Fantástico e Globonews fazem matéria sobre criação de gado ilegal em área de preservação e trabalho escravo na cidade de Altamira

A criação de gado ilegal foi alvo de uma operação que durou quase dois meses na Amazônia. Segundo as investigações, uma reserva biológica era sistematicamente invadida por grileiros e desmatada pra abrir espaço para os animais.

O repórter Victor Ferreira esteve na região e mostra que, além de crimes ambientais, pessoas estavam sendo exploradas em trabalho análogo à escravidão.

O Fantástico e a Globonews sobrevoaram a Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo, no Pará, criada em 2005 para proteger centenas de mananciais que abastecem os rios Xingu e Tapajós —dois dos mais importantes rios amazônicos.

A equipe também teve acesso a guias de trânsito de animais —documentos obrigatórios para o transporte de gado. Os papéis comprovam que bois criados ilegalmente na reserva são vendidos impunemente.

A equipe do Fantástico flagrou aida uma área dentro da reserva biológica completamente tomada por boi e acompanhou uma operação do ICMbio pra apreender e retirar o gado da área de proteção ambiental.

Segundo o apurado, as fazendas Sossego, Banhado Grande e Barro Duro, que ficam dentro da reserva, são ocupadas por grileiros. No local os vaqueiros contratados pra reunir o gado trabalhavam de rosto coberto e os caminhoneiros pagos para levar os animais foram ameaçados em grupos de mensagem. Pontes fora destruídas pelos criminosos para dificultar a retirada do gado ilegal.

No local foi encontrada uma família que saiu do Maranhão e foi trabalhar na fazenda Santo Antônio, que também fica na reserva, e que trabalhava em condições precárias e vivia em espaço junto com o gado (inclusive bebiam a água destinada ao gado).

A Prefeitura de Altamira, no sudoeste do Pará, diz que qualquer irregularidade praticada por servidores será apurada e caso seja confirmada, pode exonerar os envolvidos. A subprefeita Sandra foi multada pelo ICMBIO em R$ 2,8 milhões por criar gado na reserva. Procurada, não respondeu às mensagens. Link para assistir a matéria https://globoplay.globo.com/v/11824432/ (A Notícia Portal/ Native News Carajás)