Em 2025, Detran já emitiu mais de 120 mil CNHs no Pará

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) divulga o balanço parcial de emissão de Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) em 2025, reforçando o compromisso da instituição com a modernização dos serviços e a formação de condutores mais responsáveis e conscientes.

De janeiro a outubro deste ano, foram impressas 121.678 CNHs em todo o Estado, incluindo renovações, primeira habilitação e segunda via do documento. O número reflete a eficiência dos sistemas digitais do órgão e o impacto positivo das ações de descentralização, que ampliaram o acesso da população aos serviços de trânsito.

Modernização e agilidade nos serviços – De acordo com a diretora-geral do Detran, Renata Coelho, o avanço tecnológico e a integração de processos têm permitido agilizar o atendimento e garantir mais praticidade ao cidadão. “Nosso objetivo é tornar o acesso à habilitação cada vez mais simples e rápido, sem abrir mão da segurança e da qualidade no processo de formação do condutor. A CNH é mais do que um documento — é uma conquista que deve vir acompanhada de responsabilidade e respeito às leis de trânsito”, destacou Renata Coelho.

Entre os serviços mais procurados estão principalmente as renovações de CNH, que seguem liderando a demanda, a primeira habilitação, especialmente nas categorias A e B. A adesão ao sistema digital de agendamento e acompanhamento on-line também contribuiu para reduzir filas e facilitar a rotina dos usuários.

Educação e responsabilidade no trânsito – O Detran reforça ainda a importância da educação para o trânsito como parte essencial do processo de formação do condutor. Por meio de campanhas educativas e parcerias com Centros de Formação de Condutores (CFCs), o órgão atua para estimular uma condução mais segura e consciente.

“A habilitação deve vir acompanhada de preparo técnico e responsabilidade. Não basta saber dirigir, é preciso compreender o papel social do condutor e respeitar as normas que garantem a segurança de todos”, ressaltou a diretora-geral.

Facilidade e inovação – O órgão tem investido continuamente na digitalização dos serviços e na ampliação dos pontos de atendimento presenciais. Por meio do site do órgão, o cidadão pode realizar renovações, acompanhar prazos e consultar pendências sem precisar se deslocar até uma unidade.

“Hoje o cidadão tem autonomia para resolver praticamente tudo de forma digital. Nosso compromisso é continuar aprimorando o sistema para que o Detran esteja cada vez mais próximo e eficiente”, reforçou Renata Coelho.

O Detran reafirma seu compromisso com a modernização, a transparência e a qualidade no atendimento ao público. As ações de melhoria contínua integram a política de gestão voltada à valorização do cidadão e à promoção da segurança viária em todo o Estado. “Nosso foco é oferecer serviços ágeis, seguros e acessíveis, garantindo que cada nova CNH represente não apenas o direito de dirigir, mas também o dever de preservar vidas”, concluiu a diretora-geral. (A Notícia Portal com informações de Brendo Freitas/ Zé Dudu e Ascom Detran/ Fotos: Divulgação)