Prefeitos de Brejo Grande do Araguaia e Palestina do Pará oficializam filiação à AMATCarajás

Na tarde desta segunda-feira (14), a sede da AMATCarajás foi palco de um importante encontro institucional. Nego, presidente da Amat e prefeito de Cumaru do Norte, recebeu os prefeitos de Brejo Grande do Araguaia, Marcos Baxim, e de Palestina do Pará, Márcio Folha, para uma reunião que marcou a filiação oficial dos dois municípios à Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás (AMATCarajás).

Durante o encontro, além da formalização das novas filiações, os gestores aproveitaram a oportunidade para discutir projetos em andamento em seus respectivos municípios, reforçando o compromisso conjunto com o desenvolvimento regional e a troca de experiências administrativas.

A Diretora Executiva da entidade, Dayane Silva também participou da reunião, contribuindo com a pauta e destacando a importância da atuação integrada entre os municípios associados.

Com as novas adesões, a Amat mostra que continua uma entidade forte, abrangente e que continuará lutando pelo desenvolvimento municipalista da região. (A Notícia Portal/ Com informações Gazeta Carajás/ Foto: Amat Carajás)