Casamento comunitário oficializa união de 120 casais em Redenção

O amor entrou em cena na jornada do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) pelo sudeste paraense. Em Redenção, 120 casais oficializaram a união em um Casamento Comunitário.

A cerimônia, realizada no auditório da Faculdade Integrada de Carajás, na última sexta-feira, 30 de maio, garantiu cidadania, reunindo famílias em um ato de inclusão, dignidade e reconhecimento legal.

“O Judiciário, com sua missão institucional de promover cidadania, realiza a oficialização dessas 120 uniões. É uma forma de garantir a importância da família como instituição constitucional para a formação de uma sociedade justa e igualitária”, ressaltou a juíza Leonila Maria de Melo Medeiros, coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) de Redenção, responsável por conduzir a celebração.

Diálogo O encerramento da jornada ocorreu no sábado, 31, com a participação da desembargadora Luzia Nadja Guimarães e da juíza Leonila Medeiros na abertura oficial da Expo Carajás, uma das maiores feiras agropecuárias do Estado. O evento contou com um estande do Cejusc, que levou ao público informações sobre os serviços do Centro, reforçando o compromisso do TJPA com uma Justiça acessível e transformadora.

“Estamos aqui mais uma vez em Redenção, nesse evento que reúne muitas pessoas. Trata-se do Cejusc presente, os Juizados Especiais presentes. Enfim, o Judiciário se faz mais uma vez presente junto à comunidade, ouvindo a população e prestando o seu serviço”, destacou a desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Já a juíza Leonila Medeiros assinalou que o Judiciário presente na Expo Carajás é um projeto institucionalizado pelo TJPA e que conta com diversas parcerias para aproximar o Judiciário da população. “Serve também para conscientizar a todos e todas sobre os métodos consensuais para a solução de conflitos. O judiciário presente na Expo Carajás está na sua terceira edição”, explicou. (A Notícia Portal com informações de Anna Carla Ribeiro Foto: Uchôa Silva/ TJPA)