Municípios das regiões do Araguaia e Carajás mantêm mobilização pela vacinação de crianças e adolescentes

Os 37 municípios da Macrorregional IV de Saúde do Pará – entre eles Marabá, Parauapebas, Redenção, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, Tucuruí – seguem mobilizados na vacinação de crianças e adolescentes.

As coberturas vacinais registradas na macrorregião preocupam. Diversas vacinas, como a de poliomielite e a tríplice viral, que protege contra o sarampo, estão abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde.

Em meio a esse cenário, o cuidado das famílias faz a diferença. Em Tucuruí, no bairro Caripe, a jovem mãe Rilary da Silva e Silva, de 23 anos, conta que protege o filho mantendo a caderneta de vacinação sempre atualizada.

“Manter meu filho vacinado é uma forma de protegê-lo contra as doenças. Para mim é muito importante cuidar da imunização dele. É um ato de amor, uma responsabilidade com a saúde dele.”

A atitude de Rilary reforça o chamado das autoridades de saúde. A coordenadora estadual de Imunizações do Pará, Jaíra Ataíde, faz um convite direto às famílias paraenses.

“Continua um convite constante para toda a população paraense, para as famílias paraenses, que levem as suas crianças, os seus adultos, os seus adolescentes, os seus idosos aos locais de vacinação, para que possamos ver estão com a caderneta em dia, se o calendário vacinal está ok.”

As vacinas fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação e estão disponíveis durante todo o ano nas Unidades Básicas de Saúde. Não deixe de se proteger e proteger aqueles que você ama!

As vacinas para as crianças garantem proteção contra doenças como sarampo, poliomielite, tuberculose, hepatite B, meningites, difteria, tétano, coqueluche, HPV, febre amarela e covid-19.

Para os adolescentes menores de 15 anos, o foco é atualizar a situação vacinal, completando os esquemas em atraso de suas vacinas. É importante lembrar que a vacina de HPV está disponível para jovens de 15 a 19 anos. Não perca a oportunidade de mais essa proteção!

O diretor do Programa Nacional de Imunizações, Eder Gatti, ressalta que a vacinação é a melhor medida para manter o país livre das doenças já controladas, como poliomielite e sarampo. Faça sua parte!

“Tivemos grande êxito, mas não podemos deixar que essas doenças retornem. Então, é muito importante que a população se vacine. As vacinas do SUS [Sistema Único de Saúde] são seguras e protegem, o que é mais importante. Então, vacinar é uma proteção individual, mas também proteção de toda a comunidade.”

Atenção pais e responsáveis do Pará! Atualizem a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Procurem uma Unidade Básica de Saúde e mantenham a proteção em dia. ( A Notícia Portal com informações do Brasil 61/ Foto: Divulgação)