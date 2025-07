Tierry e Forró do Muído agitam Santa Maria das Barreiras neste sábado no Veraneio 2025

A temporada de férias em Santa Maria das Barreiras segue com tudo! E neste sábado, dia 5 de julho, a cidade se prepara para receber dois grandes nomes da música nacional: Tierry e Forró do Muído, que prometem lotar a Praia do PIU em mais uma noite inesquecível do Veraneio 2025.

Com uma programação que mistura ritmos, cultura e muita animação à beira do rio, o evento tem atraído turistas de várias regiões do sul do Pará e do Araguaia. A expectativa é de multidão neste fim de semana, reafirmando o sucesso da temporada promovida pela Prefeitura.

O prefeito José Barbosa de Faria, o Mussum, reforça que a estrutura foi planejada para garantir segurança, conforto e entretenimento para todos os públicos, com apoio das forças de segurança, equipe de saúde, ambulâncias, iluminação especial e palco com tecnologia de ponta.

O Veraneio 2025 já é considerado um dos maiores eventos da história do município, unindo lazer, fé e cultura. E neste sábado, a energia promete ser ainda mais intensa com os hits apaixonados de Tierry e o arrasta-pé contagiante do Forró do Muído. (Roney Braga A Notícia Portal)