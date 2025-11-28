Casa vira palco de violência: Mortes e cápsulas de 9mm espalhadas pelo chão na Rua Adão Lote em Tucumã

A Polícia Militar encontrou três homens baleados dentro de uma residência na Rua Adão Lote, nº 22, no setor Maracanã, em Tucumã, na noite desta quinta-feira (27). A ocorrência foi registrada por volta das 19h30, durante a Operação Saturação realizada pelo 86° Pelotão do 36° BPM.

Segundo informações da guarnição da viatura 3609 formada pelo 1º Sgt. V. Cardoso e o Cb Paulo Marco o NIOP recebeu relatos de moradores que ouviram diversos disparos de arma de fogo vindos do imóvel. Ao chegar no local, os policiais encontraram a casa com as portas abertas e em completo silêncio.

Diante da possibilidade de haver vítimas, a equipe decidiu entrar no imóvel. Em um dos quartos, foram localizados três homens feridos por disparos de arma de fogo. Um deles ainda apresentava sinais vitais e o SAMU foi acionado imediatamente para prestar socorro. A Polícia Civil também esteve no local para dar início aos procedimentos legais.

Durante a verificação da cena, os policiais localizaram várias cápsulas de munição calibre 9mm espalhadas pela casa, além de dois tabletes de substância semelhante à maconha. Os materiais foram entregues à Polícia Civil.

Nenhuma das vítimas portava documentos, o que impediu a identificação imediata dos homens. A motivação do crime ainda é desconhecida. A Polícia Civil já iniciou as investigações para esclarecer o caso e identificar os responsáveis pelos disparos. A Operação Saturação segue reforçando o policiamento no centro e nos bairros de Tucumã. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ PCPA/ Fotos: Divulgação)