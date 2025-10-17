Corpos de irmãos são periciados no IML de Marabá e velados em Tucumã

Os irmãos Júlio César (62) e Vera Regina (65) encontrados dentro de casa em Tucumã, na última quarta-feira (15), foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, onde passaram por perícia realizada pela Polícia Científica do Pará (PCP).

O velório teve início por volta das 22h de quinta-feira (16), na sala de velórios da Igreja São Francisco de Assis, localizada no bairro das Flores, em Tucumã. O sepultamento está marcado para as 10h desta sexta-feira (17), no Cemitério Bosque da Saudade, também no município.

O momento é de profunda comoção entre familiares, amigos e moradores, que prestam as últimas homenagens aos irmãos pioneiros, reconhecidos pela contribuição de mais de 40 anos dedicados ao serviço público nas áreas da Saúde e Educação de Tucumã. (Roney Braga A Notícia Portal/ Fotos: Juscelino Show na Net e Fato Regional)