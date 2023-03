XINGUARA-PA: Polícia prende acusado de praticar arrastão no distrito São José do Araguaia

A Polícia Militar do Destacamento do Distrito São José do Araguaia, município de Xinguara, prendeu na noite de segunda-feira (27), um indivíduo suspeito de praticar um arrastão pelo distrito (roubos em sequência).

Após várias denúncias, e uma ação rápida da Polícia Militar, o suspeito foi preso e os objetos das vítimas recuperados.

O homem foi conduzido e apresentado na Delegacia de Polícia de Xinguara, onde se encontra preso à disposição da justiça. (Luiz Pereira e Ismael Rocha)

Fonte: Blog do Luiz Pereira