PF apreende 59 mil litros de diesel que seria usado por garimpo ilegal em terra indígena no PA

A Polícia Federal realizou na tarde de sábado (21) nova apreensão de transporte de combustível com destino a um garimpo ilegal dentro da Terra Indígena Kayapó, na zona rural de Cumarú do Norte, no Pará. Foram abordados três caminhões que levavam cerca de 59 mil litros de diesel.

Essa já é a segunda apreensão de carga ilegal feita na mesma região, apenas no início deste segundo semestre. Segundo a PF, a ação partiu de uma denúncia anônima recebida pela Polícia Federal de Redenção, sudeste paraense.

Na abordagem, foram identificados três caminhões, um com 45 mil litros, outro com 6 mil litros e o terceiro, com 8 mil litros de diesel. Também foram encontrados um motor, 50 munições ponto 40 e mantimentos, que seriam transportados para abastecimento das atividades do garimpo ilegal.

Na operação, três homens foram presos em flagrante e encaminhados ao presídio de Redenção, onde permanecem à disposição da Justiça Federal. (G1/PA)