Carro avança sobre ‘Caminhada de Fé com Maria’, mata duas pessoas e deixa várias feridas no Pará

Um grave acidente de trânsito na BR-163 resultou na morte de devotos que participavam da 28ª Caminhada de Fé com Maria, na madrugada deste domingo (4), na região oeste do Pará. Segundo testemunhas, os fiéis saíram do município de Mojuí dos Campos com destino a Santarém, quando um veículo avançou a procissão, por volta das 1h, atropelando várias pessoas. Duas delas morreram e outras sete ficaram feridas, o condutor do automóvel e outros dois homens que estavam no carro foram presos no local.

O acidente ocorreu após o condutor do veículo furar o bloqueio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na comunidade de Cipoal, próximo ao quartel do 8º Batalhão de Engenharia de Construção (8º BEC). O motorista Sirlei Dantas Lira, 37 anos, ainda tentou fugir do local, mas foi alcançado pelos policiais, sendo preso em flagrante e apresentado na 16ª Seccional de Polícia Civil, juntamente com outros dois homens que estavam no carro. Eles foram identificados como Odair José Costa Soares, 48 anos, e Antônio José Costa Soares, 47 anos.

As vítimas que morreram eram mãe e filho, e foram identificadas como Maria Ângela Gomes Moraes e Marcílio Neto de Moraes. Nas redes sociais, internautas compartilharam imagens, onde várias pessoas aparecem com ferimentos graves, incluindo fraturas expostas e perda de membros. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e várias ambulâncias foram deslocadas para o local. Segundo informações da equipe médica, ao menos três vítimas foram levadas ao Pronto Socorro de Santarém em estado mais grave, outros feridos foram levados para hospitais particulares.

Procissão

A Caminhada da Fė com Maria, tradicional romaria dos católicos santarenos, reúne vários fiéis em uma romaria que percorre 37 km, entre os municípios de Mojuí dos Campos e Santarém. O evento religioso faz parte da programação oficial da festa da padroeira da cidade, realizada sempre um final de semana, após o Círio de Nossa Senhora da Conceição. Os devotos seguem pela PA-451 e depois BR-163 até alcançarem a cidade de Santarém, encerrando no elevado da praça da Catedral de Nossa Senhora da Conceição.

Fonte: O Liberal