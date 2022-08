Vale Gás: 5ª parcela começa a ser paga nesta quinta-feira (18) no Pará

A 5ª parcela do Vale Gás começa a ser paga nesta quinta-feira (18) no Pará. O auxílio é destinado às famílias inscritas no CadÚnico com renda igual a zero. A parcela no valor R$100 fica disponível para saque por até 90 dias.

O programa estadual “Vale Gás” auxilia famílias em situação de extrema vulnerabilidade social a comprar um botijão de gás de 13 quilos.

Veja abaixo o calendário de pagamento baseado no mês de aniversário:

• 18 de agosto – Janeiro/Fevereiro

• 19 de agosto – Março/Abril

• 22 de agosto – Maio/Junho

• 23 de agosto – Julho/Agosto

• 24 de agosto – Setembro/Outubro

• 25 de agosto – Novembro/Dezembro

Quem pode receber?

Beneficiários precisam ter renda per capita igual a zero, estar incluídos no Cadastro Único do governo federal (CadÚnico) e receber o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família.

Para consultar e confirmar o depósito do benefício, as famílias podem acessar o site do Banpará.

O pagamento é em agências do Banco do Estado do Pará (Banpará), com base em calendário elaborado pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster). (A Notícia Portal / com informações de ZE DUDU).