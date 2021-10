Canaã dos Carajás: Baixa cobertura vacinal contra Covid-19 e nova variante acendem alerta

Moradores de Canaã dos Carajás, sudeste do Pará, parecem ter esquecido que 125 pessoas morreram vítimas da Covid-19 e mais de 9 mil foram infectadas. Dados divulgados pela Secretaria Municipal da Saúde apontam baixa procura pela 2ª dose dos imunizantes. Somente 26% das pessoas que tomaram a 1ª dose voltaram para completar o ciclo de imunização.

Segundo a prefeitura, 46.120 moradores de Canaã receberam as primeiras doses, mas até o dia 23 de outubro, somente 11.820 voltaram às Unidades Básicas de Saúde para receber a 2ª dose, isso significa que 74% dos moradores não estão protegidos contra a Covid-19.

Variante

A situação em Canaã preocupa, principalmente, depois que a Secretaria Estadual de Saúde confirmou que um paciente de Canaã apresentou a variante Gama, considerada pelos especialistas mais agressiva, porque é mais contagiosa e letal.

No Brasil, faltando dois meses para o final do ano, o número de mortes registradas em 2021 já é maior que em todos os 12 meses de 2020. O médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto, fundador e ex-presidente da Anvisa, avalia os dados. “A variante gama foi muito letal. Teve participação terrível na mortalidade deste ano. Morreu muita gente devido à variante gama”, relatou o médico.

Embora o Boletim Epidemiológico de Canaã tenha apontado neste mês, uma redução de casos de pessoas infectadas, ainda há no município pacientes internados com a Covid-19. No boletim desta quarta-feira, três pessoas foram notificadas com a Covid, e 4 pacientes seguem internados no Hospital Municipal. A última morte registrada foi no mês passado.

Contudo, especialistas são categóricos em afirmar que o risco de mortes só diminuirá quando toda a população estiver vacinada. E ainda há casos que mesmo com as duas vacinas, idosos vieram a óbito. Por isso, o Ministério da Saúde recomendou a aplicação da dose de reforço.

(Com informações Fato Regional)