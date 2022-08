ELDORADO DOS CARAJÁS: Mulher morre em trágico acidente ao ser esmagada por uma carreta na BR-155

Uma mulher identificada como Fabiane Duarte, de 38 anos, morreu esmagada por uma carreta que atingiu a moto que ela estava. O acidente aconteceu na tarde deste sábado (06) na BR-155, em Eldorado do Carajás, no sudeste do Pará.

Ainda não há detalhes sobre a dinâmica do acidente. Em vídeos compartilhados pelas redes sociais, o marido da vítima aparece desesperado com a tragédia. A moto que a mulher estava ficou destruída.

O motorista que atropelou Fabiane fugiu do local sem prestar socorro, mas depois foi localizado pela Polícia Militar. Ele foi identificado como Greguesson Bonfante da Costa, de 37 anos.

Ele foi detido e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Eldorado dos Carajás, para os procedimentos cabíveis. A PC abriu inquérito e está apurando as circunstâncias do acidente. (A Notícia Portal / Native News Carajás)