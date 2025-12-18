Vice-líder de Lula é alvo da PF em operação sobre a farra do INSS

Vice-líder do governo Lula no Senado, o senador Weverton Rocha (PDT-MA) é um dos alvos da nova fase da Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (18/11).

A operação investiga a chamada “farra do INSS”, esquema de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões, que foi revelado por uma série de reportagens do Metrópoles.

Segundo fontes da PF, Weverton é alvo de um mandado de busca e apreensão. Ao todo, estão sendo cumpridos 52 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de prisão preventiva e outras medidascautelares.

As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e são cumpridas nos estados de São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Minas Gerais e Maranhão, além do Distrito Federal.

Como o Metrópoles revelou na coluna Tácio Lorran, o senador tem ligações com o lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, com quem Weverton compartilhou o uso de um jatinho.

Além de vice-líder de Lula no Senado, Weverton é relator de matérias importantes para o governo. Ele relata a indicação do ministro da AGU, Jorge Messias, a uma vaga de ministro do STF. ( A Notícia Portal com informações do Igor Gadelha/ Foto: VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES)