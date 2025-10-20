Lula deve indicar Messias ao STF e nomear Boulos ministro até terça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve indicar o ministro Jorge Messias, da AGU (Advocacia-Geral da União), para o STF (Supremo Tribunal Federal) até terça-feira (21), quando embarca para Indonésia e Malásia.

A previsão é que Lula também formalize, antes da viagem, a nomeação do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) no cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. O titular da pasta, ministro Márcio Macêdo, já foi comunicado da decisão.

Lula se reuniu ao longo da última semana com ministros do STF para colher a avaliação deles sobre o perfil do nome que ocupará a vaga aberta com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso.

O presidente recebeu Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Gilmar Mendes na última terça-feira (14). Os magistrados afirmaram a Lula que a Corte deve continuar sendo alvo de ataques pelos próximos anos e que o indicado deve ser alguém “firme” na defesa da democracia e das instituições.

Os ministros têm preferência pelo nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Advogado de formação, Pacheco manteve ligação próxima com ministros do STF no período em que presidiu o Congresso Nacional.

Na sexta-feira (17), Lula jantou com Barroso no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, em Brasília (DF). Indagado pelo presidente, Barroso afirmou que Messias, Pacheco e o ministro Bruno Dantas, do TCU (Tribunal de Contas da União), são todos preparados para sua vaga.

Boulos no governo: A formalização da nomeação de Boulos para a Secretaria-Geral da Presidência acontecerá após meses de especulações.

A escolha do deputado é vista como uma movimentação estratégica que tem o objetivo de fortalecer a mobilização da base de esquerda, especialmente considerando as manifestações recentes organizadas por Boulos, como os atos contra a PEC da Blindagem e anistia.

A nomeação também é vista como oportunidade para ampliar a visibilidade de Boulos no cenário político nacional e aproximar o governo do eleitorado jovem. O deputado é considerado uma importante liderança para o campo da esquerda.

A permanência de Boulos no governo Lula, uma vez confirmada sua nomeação, não tem prazo definido.

A possibilidade de desincompatibilização para disputar eleições futuras permanece em aberto, assim como outros ministros que devem deixar seus cargos para concorrer no próximo pleito. (A Notícia Portal com informação Tainá Falcão, Teo Cury/ Foto: Reprodução)